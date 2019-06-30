كاس امم افريقيا مصر 2019:''المنتخب التونسي سيكون في اوج جاهزيته البدنية انطلاقا من مباراة موريتانيا''(المعد البدني)

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- اكد فراس بالي المعد البدني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان "التحضيرات البدنية التي اجراها منتخب نسور قرطاج استعدادا لنهائيات كاس امم افريقبا بمصر تمت بطريقة علمية ومستندة الى احصائيات ومؤشرات وتاخذ بعين الاعتبار طبيعة المسابقة التي تتطلب طول نفس حيث من المرتقب ان يبلغ المنتخب التونسي ذروة جاهزيته البدنية انطلافا من مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء القادم".واضاف بالي في تصريح اعلامي في مستهل تحضيرات المنتخب التونسي للقاء موريتانيا ان " الاعداد البدني لكاس امم افريقيا يراعي التدرج في النسق حيث ان المنتخب مطالب بالتحضير لمسابقة تتضمن 8 مباريات من الدور الاول الى النهائي ولهذا فانه من المفروض ان تتم عملية الاعداد بطريقة تراعي هذه المسالة وقد اثبتت الاحصائيات المنشورة على موقع الكنفدرالية الافريقبة لكرة القدم تطور الاداء البدني للاعبي المنتخب التونسي من لقاء انغولا الى مباراة مالي وسيتواصل هذا النسق التصاعدي في قادم المواجهات انطلاقا من مباراة موريتانيا والتي ستعرف مردودا بدنيا افضل من مواجهة مالي".وتابع المعد البدني للمنتخب التونسي مشددا على ضرورة اتباع نسق تصاعدي وتدريجي والا فاننا سنكون ازاء نسق تنازلي وذلك باستنزاف مجهودات وطاقات اللاعببن البدنية منذ المباراة الاولى والثانية لنصل الى ثمن النهائي او ربع النهائي بقوى منهارة وقد اعتمدنا في التحضير على المناهج العلمية المعمول بها على الصعيد الدولي ".واشار بالي الى ان هناك تفاوتا في جاهزية اللاعبين ببن لاعب لعب 8 او 10 مباريات في الموسم واخر لعب 30 مباراة واكثر وقد حاولنا التقريب بين درجات الجاهزية ولا ننكر ان هناك بعض العناصر التي تشكو بعض الارهاق مثل انيس البدري لاعب الترجي الرياضي بفعل النسق الماراطوني مع فريقه طوال الموسم وقد حظي شانه شان بقية العناصر التي تعرف نفس الوضعية برنامجا اعداديا خصوصيا حتى نتمكن من تجاوز حالة الارهاق ويكون في افضل حالاته البدنية رغم الاقرار بصعوبة المهمة ليكون في اوج طاقاته اذ لكل لاعب طاقة تحمل لا يمكن تجاوزها".يذكر ان المنتخب التونسي يحتل المركز الثاني للمجموعة الخامسة بمعية انغولا بنقطتين اثر تعادلين امام انغولا ومالي بذات النتيجة هدف لمثله ويختتم الدور الاول بمواجهة منتخب موريتانيا متذيلة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.ويشار الى انه يتاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا المنتخبات اصحاب المراكز الاول والثاني من كل مجموعة (6 مجموعات) الى جانب افضل 4 منتخبات اصحاب المراكز الثالث.