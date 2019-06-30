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التحالف بقيادة السعودية يؤكد اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا نحو جنوب المملكة

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
فرانس 24 - قال التحالف العسكري الذي تقوده الرياض إنه تم السبت اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على المملكة.

وأوضح التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الأولى أطلقت باتجاه جازان فيما أطلقت الثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير.


وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم نفسه عن هجمات بطائرات بدون طيار على مطاري جازان وأبها عاصمة عسير، وفققناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم.

والحوثيون المقربون من طهران والذين يواجهون غارات مستمرة للتحالف منذ 2015 أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، كثفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة.

وتسبب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية مختلفة.

وتأتي هجمات المتمردين الأخيرة في وقت يخيم فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، مع تعرض ناقلات نفط لهجمات في بحر عمان.

وقالت الولايات المتحدة إن إيران تقف خلف هذه الهجمات، في حين نفت طهران أي ضلوع لها.

فرانس 24/ أ ف ب

  
  
     
  
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Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
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Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
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