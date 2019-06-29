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الرابطة 1: الترجي الرياضي ينتدب الجزائري بلال بن ساحة

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
وات - تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع لاعب نادي تاجنانت الجزائري بلال بن ساحة حسب ما اعلن فريق باب سويقة اليوم السبت على موقعه الرسمي .
ويشغل بن ساحة (25 سنة) خطة جناح ايسر وقد سجل الموسم الفارط مع فريقه خلال 28 مباراة 7 اهداف .
ولم يتم تحديد مدة العقد او قيمة الصفقة .
وجاء على موقع الترجي ان اللاعب " كان محل متابعة من النجم الساحلي وشبيبة القبائل الجزائري" .


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria
    17:00: Burundi - Guinée
    20:00: Ouganda - Egypte
    20:00: Zimbabwe - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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