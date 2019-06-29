الرابطة 1: الترجي الرياضي ينتدب الجزائري بلال بن ساحة

Samedi 29 Juin 2019
وات - تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع لاعب نادي تاجنانت الجزائري بلال بن ساحة حسب ما اعلن فريق باب سويقة اليوم السبت على موقعه الرسمي .
ويشغل بن ساحة (25 سنة) خطة جناح ايسر وقد سجل الموسم الفارط مع فريقه خلال 28 مباراة 7 اهداف .
ولم يتم تحديد مدة العقد او قيمة الصفقة .
وجاء على موقع الترجي ان اللاعب " كان محل متابعة من النجم الساحلي وشبيبة القبائل الجزائري" .
ويشغل بن ساحة (25 سنة) خطة جناح ايسر وقد سجل الموسم الفارط مع فريقه خلال 28 مباراة 7 اهداف .
ولم يتم تحديد مدة العقد او قيمة الصفقة .
وجاء على موقع الترجي ان اللاعب " كان محل متابعة من النجم الساحلي وشبيبة القبائل الجزائري" .
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:20 قايد صالح يعثر على العصفور النادر !
- Hier 19:38 العثور على مفقود قطري متوفيا بالسعودية
- Hier 19:33 أخبث اعتذار في العالم..
- Hier 12:12 قابس: انتخاب رباب بنكريم رئيسة لبلدية مطماطة
- Hier 11:07 التوقيت الاداري خلال الفترة الصيفية
- Hier 10:33 ارهاب تحت الطلب و لسنا تحت خط الفهم
- Hier 10:31 للوطن اهله ، لا تكترثوا لمن اصطفّ خارجه
- Hier 10:26 الدكتور لهيذب.. شفاء الرئيس و''شفاء الوطن''
- Hier 09:36 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:30
|05:02
|03:06
|
24°
|24°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|24°-23
|34°-24
|36°-24
|36°-25
|39°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 875) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 139) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 495) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 403) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 70 979) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 706) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 62 083) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 750) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 438) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 113) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 343) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 178) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 511) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 429) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 963) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 007) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 413) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 40 088) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 791) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 595) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: ''الدستوري الحر'' ينظم تجمعا في شارع بورقيبة ويدعو اتحاد الشغل إلى مساندته في التصدي لـ'الالتفاف على الحكم وتأجيل الانتخابات''