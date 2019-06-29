الرابطة 1: الترجي الرياضي ينتدب الجزائري بلال بن ساحة

Samedi 29 Juin 2019



وات

- تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع لاعب نادي تاجنانت الجزائري بلال بن ساحة حسب ما اعلن فريق باب سويقة اليوم السبت على موقعه الرسمي .ويشغل بن ساحة (25 سنة) خطة جناح ايسر وقد سجل الموسم الفارط مع فريقه خلال 28 مباراة 7 اهداف .ولم يتم تحديد مدة العقد او قيمة الصفقة .وجاء على موقع الترجي ان اللاعب " كان محل متابعة من النجم الساحلي وشبيبة القبائل الجزائري" .