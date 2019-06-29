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السترات الصفراء تتظاهر للأسبوع الـ33 على التوالي في فرنسا

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
الأناضول - باريس/ يوسف أوزجان - تستمر احتجاجات السترات الصفراء على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للأسبوع الـ 33 على التوالي، رغم موجة الحر التي تضرب البلاد.

وأضاف مراسل الأناضول، أن نشطاء السترات الصفراء نظموا، السبت، مظاهرة احتجاجية ساروا فيها من ساحة "كليشي" إلى ساحة "بورت دي بانتين" في العاصمة باريس.


وردد المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية هتافات تنتقد العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين.

من جهتها، أوقفت الشرطة الفرنسية 18 شخصا شاركوا في مظاهرات احتجاجية مماثلة جرى تنظيمها في مناطق ريمس ورين وليل بالعاصمة الفرنسية.

وشهدت العديد من المدن الفرنسية مظاهرات مماثلة.

ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في المظاهرات في أنحاء البلاد 5 آلاف و769 متظاهرًا، وهو أقل عدد منذ بدء الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي شارك به 282 ألف شخص.

ومنذ 7 أشهر، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

  
  
     
  
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RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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