كاس امم افريقيا 2019 : ماذا يقول القانون في حالة التساوي في النقاط ؟

Samedi 29 Juin 2019



باب نات

- إنتهت مباراة أنغولا وموريتانيا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتعادل سلبي .و نشرت الجامعة التونسى لكرة القدم تذكير بأنه في حالة التساوي في النقاط بين فريقين فانه يتم اعتماد الفقرة الاولى من الفصل 74 و التي تنص على ما يلي :- عدد النقاط في المواجهة المباشرة .- صاحب احسن فارق في الأهداف المسجلة و المدفوعة في المجموعة- صاحب اكبر عدد من الاهداف المسجلة في المجموعة- الالتجاء إلى عملية القرعة من قبل اللجنة المنظمة .و بناء عل ما سبق ذكره يحتل حاليا المنتخب الوطني المرتبة الثانية صلب هذه المجموعة .وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة تتضمن مقابلتين يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 في نفس التوقيت وبالتحديد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بين تونس وموريتانيا في ملعب السويس وأنغولا ضد مالي في ملعب الاسماعلية.