كاس امم افريقيا 2019 : ماذا يقول القانون في حالة التساوي في النقاط ؟

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - إنتهت مباراة أنغولا وموريتانيا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتعادل سلبي .
و نشرت الجامعة التونسى لكرة القدم تذكير بأنه في حالة التساوي في النقاط بين فريقين فانه يتم اعتماد الفقرة الاولى من الفصل 74 و التي تنص على ما يلي :
- عدد النقاط في المواجهة المباشرة .
- صاحب احسن فارق في الأهداف المسجلة و المدفوعة في المجموعة
- صاحب اكبر عدد من الاهداف المسجلة في المجموعة
- الالتجاء إلى عملية القرعة من قبل اللجنة المنظمة .
و بناء عل ما سبق ذكره يحتل حاليا المنتخب الوطني المرتبة الثانية صلب هذه المجموعة .
وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة تتضمن مقابلتين يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 في نفس التوقيت وبالتحديد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بين تونس وموريتانيا في ملعب السويس وأنغولا ضد مالي في ملعب الاسماعلية.
و نشرت الجامعة التونسى لكرة القدم تذكير بأنه في حالة التساوي في النقاط بين فريقين فانه يتم اعتماد الفقرة الاولى من الفصل 74 و التي تنص على ما يلي :
- عدد النقاط في المواجهة المباشرة .
- صاحب احسن فارق في الأهداف المسجلة و المدفوعة في المجموعة
- صاحب اكبر عدد من الاهداف المسجلة في المجموعة
- الالتجاء إلى عملية القرعة من قبل اللجنة المنظمة .
و بناء عل ما سبق ذكره يحتل حاليا المنتخب الوطني المرتبة الثانية صلب هذه المجموعة .
وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة تتضمن مقابلتين يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 في نفس التوقيت وبالتحديد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بين تونس وموريتانيا في ملعب السويس وأنغولا ضد مالي في ملعب الاسماعلية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
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|-
|-
|-
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|-
|-
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Par:karimyousef (France )
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