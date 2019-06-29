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كاس امم افريقيا 2019 : ماذا يقول القانون في حالة التساوي في النقاط ؟

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - إنتهت مباراة أنغولا وموريتانيا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتعادل سلبي .

و نشرت الجامعة التونسى لكرة القدم تذكير بأنه في حالة التساوي في النقاط بين فريقين فانه يتم اعتماد الفقرة الاولى من الفصل 74 و التي تنص على ما يلي :


- عدد النقاط في المواجهة المباشرة .

- صاحب احسن فارق في الأهداف المسجلة و المدفوعة في المجموعة

- صاحب اكبر عدد من الاهداف المسجلة في المجموعة

- الالتجاء إلى عملية القرعة من قبل اللجنة المنظمة .

و بناء عل ما سبق ذكره يحتل حاليا المنتخب الوطني المرتبة الثانية صلب هذه المجموعة .

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة تتضمن مقابلتين يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 في نفس التوقيت وبالتحديد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بين تونس وموريتانيا في ملعب السويس وأنغولا ضد مالي في ملعب الاسماعلية.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Mauritanie - Angola (0-0)
    18:00: Cameroun - Ghana (0-0)
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau (0-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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