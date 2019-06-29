كاس امم افريقيا 2019 : المنتخب التونسي ينطلق في تحضيراته لمباراة موريتانيا الحاسمة في غياب بن محمد و الشعلالي

Samedi 29 Juin 2019



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اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم السبت حصته التدريبية الاولى تحضيرا لمباراة الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات الدور الاول (المجموعة الخامسة) لنهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر حيث يواجه منتخب نسور قرطاج نظيره الموريتاني يوم الثلاثاء القادم بملعب السويس انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.ودارت الحصة التدريبية بملعب بيتروجيت بمشاركة كل اللاعبين باستثناء الظهير ايمن بن محمد الذي تعرض الى اصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في مباراة موريتانيا والتي ستعرف كذلك غياب متوسط الميدان غيلان الشعلالي بعد جمعه لانذارين.وافاد المدافع ياسين مرياح في تصريح اعلامي قبيل انطلاق الحصة التدريبية لهذا المساء ان " مباراة يوم الثلاثاء ضد موريتانيا ستكون حاسمة من اجل ضمان التاهل الى الدور ثمن النهائي حيث لن يكون لدينا من خيار بعد تعادلين امام انغولا ومالي الا تحقيق الفوز من اجل المرور .. لهذا سنحرص على ان تكون مباراة الثلاثاء الانطلاقة الحقيقية للمنتخب التونسي في هذا الموعد القاري الهام".وتابع مرياح ان " النسخة الحالية لكاس امم افريقيا اثبتت انه لا يوجد منتخب سهل ولهذا سنتعامل مع المنافس بكل جدية لتامين 3 نقاط وسنسعى من اجل ذلك الى مزيد تطوير مردودنا الجماعي والفردي من خلال اصلاح الاخطاء المرتكبة وتعزيز النقاط الايجابية فنيا وتكتيكيا ".واضاف المدافع المحوري للمنتخب التونسي " مباراة مالي بالرغم من نتيجة التعادل اكدت النسق التصاعدي للمنتخب التونسي وهذا مؤشر ايجابي للغاية في مثل هذه المسابقات حيث سنسعى للمرور الى السرعة القصوى مع تقدم البطولة انطلاقا من مباراة موريتانيا ".يذكر ان المنتخب التونسي يواصل تحضيراته للقاء موريتانيا باجراء حصة تدريبية مغلقة غدا الاحد قبل ان ينهي الاستعدادات بحصة اخيرة يوم الاثنين القادم.