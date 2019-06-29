أمم إفريقيا.. غانا والكاميرون يكتفيان بالتعادل السلبي

Samedi 29 Juin 2019
الأناضول - تعادل المنتخب الكاميروني (حامل اللقب)، السبت، مع نظيره الغاني سلبيًا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن غانا.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب بنين مع غينيا بيساو.
جاءت الدقائق الأولى من اللقاء حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول.
بمرور الوقت اكتسب لاعبو الفريقين الثقة في النفس وتألق الحارس الغاني ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول مرماه أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، فمال أداء الكاميرون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
قابله محاولات غانية بشتى الطرق معتمدين على الثلاثي أندريه أيو وجوردان أيو وأسامواه جيان على أمل تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط.
وفي ظل التكتل الدفاعي للكاميرون، لجأ لاعبو غانا للتصويب من خارج منطقة الجزاء على أمل تسجيل هدف لكن كان مصير جميع التسديدات خارج المرمى لينتهي الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن غانا.
وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب بنين مع غينيا بيساو.
جاءت الدقائق الأولى من اللقاء حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول.
بمرور الوقت اكتسب لاعبو الفريقين الثقة في النفس وتألق الحارس الغاني ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول مرماه أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، فمال أداء الكاميرون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
قابله محاولات غانية بشتى الطرق معتمدين على الثلاثي أندريه أيو وجوردان أيو وأسامواه جيان على أمل تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط.
وفي ظل التكتل الدفاعي للكاميرون، لجأ لاعبو غانا للتصويب من خارج منطقة الجزاء على أمل تسجيل هدف لكن كان مصير جميع التسديدات خارج المرمى لينتهي الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي.
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|G
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Par:essoltan (France )
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