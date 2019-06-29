ترامب وولي العهد السعودي يلتقيان على هامش قمة العشرين

Samedi 29 Juin 2019



الأناضول

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة مجموعة العشرين.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هوغان غيدلي، متحدث البيت الأبيض، حول اللقاء الذي جمع ترامب وبن سلمان أثناء تناول إفطار عمل بثاني أيام القمة.وذكر البيان أن اللقاء جرى بين الطرفين بشكل مثمر، وتناولا خلاله العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كالشأن الإيراني، والتعاون السعودي الأمريكي، وأسواق النفط العالمية.وأضاف البيان "تطرق اللقاء إلى الدور الذي تقوم به السعودية من أجل ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، وكذلك تناول التهديدات الإيرانية المتصاعدة، والتجارة والاستثمار المتزايدين بين الولايات المتحدة والرياض، فضلا عن حقوق الإنسان".في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وبن سلمان أدليا بتصريحات صحفية قبيل لقائهما، أكد فيها الأول إن "المملكة العربية السعودية أكبر عميل يشتري المنتجات الأمريكية".كما قال ترامب في تصريحاته إنه من الممكن أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال زيارته بعد قمة العشرين لكوريا الجنوبية، مشيرًا أنه على هامش القمة سيلتقي نظيره الصيني، شي جين بينغ، ليبحث معه عددًا من القضايا التجارية.وتابع قائلا بخصوص الأزمة مع كوريا الشمالية "إذا لم أتولى رئاسة الولايات المتحدة، كان من الممكن أن تندلع الآن حرب مع بيونغ يانغ"كما امتنع ترامب عن الإجابة على سؤال حول قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.من جانبه أشاد بن سلمان بالعلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، وقال إنها على مستوي جيد للغاية، وأنه سعيد بذلك.ومن المنتظر أن يلتقي ترامب عقب ذلك بنظيره الصيني، شي جين بينغ، على أن يلتقي بعد ذلك بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في ختام مباحثاته على هامش القمة المذكورة.وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس أردوغان.