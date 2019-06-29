بطولة افريقيا للمبارزة بباماكو - ميدالية ذهبية لتونس في مسابقة الفرق

Samedi 29 Juin 2019
وات - تحصل المنتخب التونسي للسيدات للمبارزة ( اختصاص سلاح الشيش ) امس على الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق ضمن بطولة افريقيا للمبارزة التي اختتمت امس في العاصمة المالية باماكو.
وضم المنتخب التونسي من كل ايناس البوبكري وفاطمة ستهم وسارة عافي
وضم المنتخب التونسي من كل ايناس البوبكري وفاطمة ستهم وسارة عافي
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
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|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|Demi Finale
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|-
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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