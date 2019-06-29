بطولة افريقيا للمبارزة بباماكو - ميدالية ذهبية لتونس في مسابقة الفرق

Samedi 29 Juin 2019



وات

- تحصل المنتخب التونسي للسيدات للمبارزة ( اختصاص سلاح الشيش ) امس على الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق ضمن بطولة افريقيا للمبارزة التي اختتمت امس في العاصمة المالية باماكو.وضم المنتخب التونسي من كل ايناس البوبكري وفاطمة ستهم وسارة عافي