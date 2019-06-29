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أمم إفريقيا.. موريتانيا تدخل التاريخ بأول نقطة في العرس القاري بعد تعادل سلبي مع المنتخب الأنغولي

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
الأناضول - دخل المنتخب الموريتاني، السبت، تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من أوسع الأبواب بالحصول على أول نقطة في المشاركة الأولى له بالعرس القاري.

وتعادل المنتخب الموريتاني سلبيًا مع نظيره الأنغولي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية المقامة بمصر.


وكان منتخب مالي قد تعادل الجمعة مع تونس بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس وأنغولا، وأخيرًا موريتانيا برصيد نقطة واحدة.

ويعد تعادل اليوم هو التعادل السلبي الأول في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وجاءت المباراة فقيرة في المستوى الفني والبدني من جانب لاعبي الفريقين حيث أضاع اللاعبون عدة فرص سهلة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين، حيث أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لأنغولا في الدقيقة 90 سجله جيرالدو لسقوطه في مصيدة التسلل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

  
  
     
  
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    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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