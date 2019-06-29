كان قد اتهمهما قبل أسبوعين بخدمة أجندات ''يوسف الشاهد'' :برهان بسيس ينضمّ لقناة التاسعة

Samedi 29 Juin 2019



باب نات

- طارق عمراني - اعلنت قناة التاسعة عصر السبت عن إنضمام الناشط السياسي برهان بسيس إلى فريقهايذكر أن برهان بسيس و أثناء حضوره في برنامج وحش الشاشة منذ أسبوعين ،كان قد اتهم القناة بخدمة أجندات رئيس الحكومة يوسف الشاهد...