بوتين يشدد على دعمه للسعودية وترامب يؤكد عدم مسؤولية محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

Samedi 29 Juin 2019



فرانس 24

قضية خاشقجي .. "أحدا لم يشر مباشرة بإصبع الاتهام" إلى الأمير محمد بن سلمان

بوتين: اتفاق روسي سعودي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خلال قمة مجموعة العشرين صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بادله المزاح لا سيما حول التدخل الروسي في الانتخابات، وأيضا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقبيل الصورة التقليدية لزعماء دول مجموعة العشرين، صعد ترامب إلى المنبر وهو يسير إلى جانب بوتين، متبادلا معه أطراف الحديث ومربتا على ظهره. وبعد ذلك، ألقى ترامب دعابة على صلة باتهام روسيا بالتدخل الروسي في الانتخابات التي أوصلته للسلطة، فيما تتواصل التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة حول علاقات حملة الرئيس الجمهوري الانتخابية في عام 2016 مع روسيا.وجلس ترامب وبوتين جنبا إلى جنب أمام الصحافيين قبل لقائهما الثنائي. وسئل ترامب عما إذا كان سيطلب من نظيره الروسي عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، التي ترشح لها ترامب رسميا.فاستدار ترامب حينها نحو بوتين وعلى وجهه ابتسامة ساخرة، وقال له "لا تدخّل في الانتخابات أيها الرئيس"، ثم كرر "لا تدخّل"، ملوحا بسبابته. فابتسم بوتين، وهو يسمع الترجمة. وسرعان ما انتشر فيديو هذه اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي.وخلال لقائه الأخير مع نظيره الروسي في فنلندا في تموز/يوليو 2018، تعرض ترامب لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة حيث اعتبر أنه اعتمد لهجة تصالحية للغاية.كما أشاد ترامب السبت بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال ترامب لـ"صديقه" بن سلمان "لقد قمت بعمل رائع"، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين.وشدد ترامب على التغييرات الجارية في المملكة العربية السعودية "وبالخصوص ما قمت به من أجل النساء"، وفق ما قال الرئيس الأمريكي موجها كلامه إلى بن سلمان.من جهة أخرى قال ترامب إنه يشعر بـ"غضب شديد" جراء عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنه شدد على أن أحدا لم "يشر بإصبع الاتهام" باتجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال ترامب "أشعر بغضب وحزن شديدين" حيال عملية قتل الصحافي السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. لكن لدى سؤاله بشأن إن كان تحدث عن القضية خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، أكد على أن "أحدا لم يشر مباشرة بإصبع الاتهام" إلى الأمير محمد بن سلمان.من جهته شكر بوتين ولي العهد السعودي لدعوة الملك سلمان له لزيارة السعودية في الخريف، كما أبلغه بدعمه لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020. وأبلغ بوتين ولي العهد السعودي بسعادته لمناقشة سبل "التعاون المشترك" في أسواق الطاقة.ثم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط، نظرا لوفرة الإمدادات في العالم.وقال بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك. ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".فرانس24/ أ ف ب / رويترز