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الصحافة المصرية تتفاعل مع مباراة تونس-مالي/ المنتخب التونسي لايزال يبحث عن ذاته... والانتصارات نغمة غائبة

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) استاثرت مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالي التي انتهت بالتعادل 1-1 في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) باهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت حيث علقت بعناوين مختلفة عن النتيجة النهائية للقاء من ذلك "تونس تواصل دوامة التعادلات ... " و "وتونس تاهت امام مالي واكتفت بالتعادل.. ".


وتولت جريدة " المساء" تغطية مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالي بجميع جوانبها حيث عنون صاحب المقال تعليقه ب"نسور قرطاج تسقط في فخ التعادل امام مالي " مضيفا في عنوان فرعي ان " المنتخب التونسي لايزال يبحث عن ذاته ومباراته مع موريتانيا بوابة التاهل".

وبين ان التعادل الذي حسم المباراة كان مخيبا للامال بالنسبة للمنتخب التونسي وافاد المنافس المالي الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة ب 4 نقاط... " .
واردفت الصحيفة ان "التعادل بين الفريقين لا يعبر عن سير المباراة فالمنتخب التونسي ظهر متوفقا وكان اداؤه مقنعا امام جماهيره.. ".
وقامت صحيفة المساء بنقل عدد من التصريحات للمدربين جيراس وماغاسوبا وكذلك موسا ماريغا احسن لاعب في المباراة والذي عبر عن حزنه في التفريط في نتيجة الفوز باهداره لفرصة ثمينة في اخر ردهات اللقاء.

وسلطت صحيفة "الاهرام المسائية" الضوء على مباراة تونس ومالي وقالت في عنوان بارز اعلى الصفحة الاولى " تونس تواصل دوامة التعادلات امام مالي" مضيفة في صفحتها الرياضية بعنوان كتب بالخط الاحمر "تونس في خطر" حيث اشار صاحب المقال الى ان "حسابات المنتخب التونسي تعقدت في الصعود الى الدور ثمن النهائي بعد التعادل مع مالي 1-1 واصبح مطالبا بالفوز على المنتخب الموريتاني لحسم الترشح .

ونقلت " الاهرام المسائية" تصريحات ما بعد المباراة لاسيما للفرنسي الان جيراس الذي تحدث عن سبب غياب الفرجاني ساسي قائلا ان ساسي عائد من اصابة ويحتاج الى تاهيل من اجل العودة الى مستواه" وقال مازحا " اشكر الله انه لا يوجد اكثر من لاعب تونسي يلعب في البطولة المصرية لانه في هذه الحالة ساكون مضطرا لاشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات".

  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00: Cameroun - Ghana
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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