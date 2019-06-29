ارهاب تحت الطلب و لسنا تحت خط الفهم

Samedi 29 Juin 2019



هل كان الارهاب على علم بالحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية؟ هل هي صدفة ام ارهاب تحت الطلب لنشر الفوضى و خدمة الاجندات الجهنمية ؟كشف وزير السياحة روني الطرابلسي قبل أسبوع ان الشركة الاسرائيلية التي قامت بنشر الفتنة و الدعاية السوداء في صفحات الفيسبوك داخل تونس تم توظيفها من جهات تونسية لا تريد الخير لبلادنا و قبضت الشركة 800 الف دولار من اطراف خارجية عربية تريد زعزعة التجربة الديمقراطية في تونس .العنف و الارهاب يبدا من الكلام الى الافعال، و الهدف واحد.و من الغباء الا نفهم ما جرى اليوم دون ربط الاحداث ببعضها.طبعا ، هذا لمن يبحث عن الحقيقة ضمن السياق العام ، اما من يصر على الابصار بعين واحدة او وفق اجندة خالصة الأجر فقد ضل ضلالا مبينا .استهدف الارهاب قواتنا الأمنية التي استطاعت تفكيك العديد من الخلايا و توجيه ضربات قاصمة . ثلاث عمليات لجرذان يائسة من قفصة الى شارع شارل ديغول و القرجاني.الارهاب في تونس سياسي و له اهداف سياسية، و الموسم السياحي هو المستهدف و ضرب المسار الديمقراطي اشهر قليلة قبل الانتخابات احدى غايات هذه الاعمال الاجرامية لكنهم لن يفلحوا. والسؤال الذي يجب ان تجيب عنه السلطة بشجاعة : من يحرك خيوط الارهاب ؟الديمقراطية مزعجة للفاسدين المحليين و للدكتاتوريات العربية الرجعية التي تعيش خارج التاريخ لذلك سيعملون على عرقلة التجربة التونسية الصاعدة بتوظيف الارهاب لأن ترسيخ المسار بعد اربع انتخابات يعني دخول نادي الدول الديمقراطية و العالم الحر ،، فداعش ليست سوى شركة مساهمة دولية و صناعة غربية بتمويل عربي .بالتزامن مع تلك الاحداث الارهابية سيطر الخوف على التونسيين بعد سماعهم بالأزمة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الدولة وهو القائد العام للقوات المسلحة مما زاد في حالة الارباك ، و تناقلت بعض وسائل الاعلام المشبوهة خبر وفاته ،، معطى جديد جعل التونسيين ينسون العملية الارهابية و يتابعون وضعه الصحي و يتعاطفون معه حتى هدأت الأمور نسبيا بعد الاعلان عن تحسن حالته الصحية و تجاوزه مرحلة الخطر .. انه خميس أسود مر على تونس و تعافت منه بسرعة .سيذكر التاريخ ان الباجي قايد السبسي حافظ على المسار الديمقراطي و تجاوز عن الكثير من السخرية و النقد العنيف و السكاتشات التي لو قيلت في رئيس عربي آخر لارسلوا صاحبها وراء الشمس ،، كما رفض ادخال البلاد في حمامات الدم من غرفة الشر الاجنبية و استنساخ السيناريو الدموي المصري و كان سيجد مرتزقة محليين لتبييضه ،، و استطاع التعامل بذكاء مع الملفات الاقليمية المعقدة و لم يدخل تونس في مغامرات سيئة .الرئيس يعالج في بلده .القوات المسلحة تحمي المؤسسات و تلتحم بالشعب .النخبة السياسية تعالج الازمة بالقانون .مهما تخاصم التونسيون سياسيا فهم موحّدون في الازمات.انها تونس الجديدة المعمّدة بدماء الشهداء .سلامتك يا سيادة الرئيس و حفظ الله تونس و شعبها .كاتب و محلل سياسي