Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

للوطن اهله ، لا تكترثوا لمن اصطفّ خارجه

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
بقلم / منجي باكير

و ككل مرة يُخيّب هذا الوطن كلً افّاك أثيم و كلّ زِلم يقتات على المصائب و كلّ صبايحي يحنّ لزمن القيد ،،،


من (مناقب) المصائب أنها تمحّص و تفرز الطيب من الخبيث و الفاسد من الصالح و هذه المرة ايضا ظهر جليا من اصطفّ خارج الوطن ، و بدا بغرز انيابه لكنه ( طلعت له قَرعة ) و خاب ظنّه و سعيه و رهانه الذي راهن ، ظهر السمسارة و البيوعة لكنّ الله اربكهم و اخسأهم و باتوا يقضمون اناملهم على طمع ضاع و بيع لم يقبضوا ثمنه ، هم اعداء الوطن , اعداء الانعتاق و اعداء الحياة فاحذروهم و دعوهم سينفجرون من الغيظ - ذاتيا - ثم يندثرون و ياخذون مكانهم في القاع ...

للوطن اهلوه و عمقه ، ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ) فقط اجعلوا هذا البلد طيبا و ابعدوا عنه الخبث و الخبائث ...

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Mauritanie - Angola
    18:00: Cameroun - Ghana
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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