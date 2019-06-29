للوطن اهله ، لا تكترثوا لمن اصطفّ خارجه

Samedi 29 Juin 2019
بقلم / منجي باكير
و ككل مرة يُخيّب هذا الوطن كلً افّاك أثيم و كلّ زِلم يقتات على المصائب و كلّ صبايحي يحنّ لزمن القيد ،،،
من (مناقب) المصائب أنها تمحّص و تفرز الطيب من الخبيث و الفاسد من الصالح و هذه المرة ايضا ظهر جليا من اصطفّ خارج الوطن ، و بدا بغرز انيابه لكنه ( طلعت له قَرعة ) و خاب ظنّه و سعيه و رهانه الذي راهن ، ظهر السمسارة و البيوعة لكنّ الله اربكهم و اخسأهم و باتوا يقضمون اناملهم على طمع ضاع و بيع لم يقبضوا ثمنه ، هم اعداء الوطن , اعداء الانعتاق و اعداء الحياة فاحذروهم و دعوهم سينفجرون من الغيظ - ذاتيا - ثم يندثرون و ياخذون مكانهم في القاع ...
للوطن اهلوه و عمقه ، ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ) فقط اجعلوا هذا البلد طيبا و ابعدوا عنه الخبث و الخبائث ...
و ككل مرة يُخيّب هذا الوطن كلً افّاك أثيم و كلّ زِلم يقتات على المصائب و كلّ صبايحي يحنّ لزمن القيد ،،،
من (مناقب) المصائب أنها تمحّص و تفرز الطيب من الخبيث و الفاسد من الصالح و هذه المرة ايضا ظهر جليا من اصطفّ خارج الوطن ، و بدا بغرز انيابه لكنه ( طلعت له قَرعة ) و خاب ظنّه و سعيه و رهانه الذي راهن ، ظهر السمسارة و البيوعة لكنّ الله اربكهم و اخسأهم و باتوا يقضمون اناملهم على طمع ضاع و بيع لم يقبضوا ثمنه ، هم اعداء الوطن , اعداء الانعتاق و اعداء الحياة فاحذروهم و دعوهم سينفجرون من الغيظ - ذاتيا - ثم يندثرون و ياخذون مكانهم في القاع ...
للوطن اهلوه و عمقه ، ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ) فقط اجعلوا هذا البلد طيبا و ابعدوا عنه الخبث و الخبائث ...
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Par:slimene (France )
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