جنوب إفريقيا تستعيد التوازن بانتصار صعب على ناميبيا بهدف نظيف

Vendredi 28 Juin 2019



الأناضول

- استعاد منتخب جنوب إفريقيا الملقب بـ"الأولاد" توازنه في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر عقب تغلبه على ناميبيا بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة القارية.وكان منتخب المغرب قد فاز في وقت سابق الجمعة، على كوت ديفوار بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.وبذلك، تتصدر المغرب الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وأخيرًا ناميبيا بلا رصيد من النقاط.ولم يتمكن لاعبو المنتخبين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 68 لتشهد هدف التقدم لجنوب إفريقيا عن طريق بونغاني زونغو الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.بعدها بحث لاعبو ناميبيا عن فرصة إدراك التعادل دون جدوى، ليخرج منتخب جنوب إفريقيا فائزًا باللقاء.