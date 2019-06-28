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الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل بنصف نهائي ''كوبا أمريكا''

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
الأناضول - ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع نظيره البرازيلي في نصف نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، بعد التغلب على منتخب فنزويلا، الجمعة، بهدفين دون رد، في مباراة ربع النهائي للبطولة القارية.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب منتخب التانغو الأرجنتيني الذي شكل خطورة كبيرة في الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 من زمن اللقاء.


ولم يقدم منتخب فنزويلا الكرة الهجومية المطلوبة كرد فعل بعد دخول مرماه الهدف الأول، واستمرت السيطرة الكبيرة للأرجنتين.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب التانغو ضغطه وتبادل لاعبوه إهدار الفرص، ولكن زادت الجرأة الهجومية من فنزويلا وأهدر عدد من الفرص الخطيرة أيضًا.

ولكن نجح منتخب الأرجنتين في إضافة الهدف الثاني عبر جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

بذلك، تحدد طرفا المباراة الأولى للمربع الذهبي بين البرازيل (المنظم) والأرجنتين في (كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية).

  
  
     
  
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Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 1 2 0 2 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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