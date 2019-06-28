الان جيراس: تحسن في اداء المنتخب التونسي ... وجزئيات بسيطة حالت دون تحقيق الفوز

Vendredi 28 Juin 2019



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اكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الفرنسي الان جيراس أن المردود الجماعي لمنتخب نسور قرطاج شهد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدور الاول لكاس امم افريقيا امام مالي تطورا ملحوظا في عديد العناصر الا ان جزئيات بسيطة حالت دون تحقيق اللانتصار.واوضح الان جيراس خلال الندوة الصحفية التي انعقدت غداة مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة والتي جمعت المنتخب التونسي بنظيره المالي وانتهت بالتعادل 1-1 ان العناصر الوطنية "خاضت مباراة اليوم بارادة التغيير وتحسين المردود مقارنة بلقاء انغولا حيث قمنا بتغييرات عديدة ساهمت في تطوير الاداء الجماعي والفردي وعشنا مباراة مثيرة عرفت فترات مختلفة منها ماهو عصيب حينما قبلنا الهدف الاول ومنها فترات ايجابية حينما تمكنا من العودة في النتيجة". واضاف قائلا " واجهنا اليوم منتخبا قويا يمتلك امكانيات فنية عريضة بفضل مهارات شبانه ومع ذلك ورغم حرارة الطقس وقساوة الظروف المناخية الا ان الحضور البدني والذهني كانا في الموعد اذ ان قبول هدف ضد مجرى اللعب وبالطريقة التي رايناها وفي ذلك التوقيت لم يمنع المنتخب التونسي من اعادة تنظيم صفوفه والاخذ بزمام المبادرة والسيطرة على مجريات اللعب ليصل الى تحقيق التعادل ".وتابع مدرب نسور قرطاج " يتعين علينا الاقرار بان عناصر عديدة تحسنت في الاداء الجماعي للمنتخب التونسي في لقاء اليوم ضد مالي منها الاندفاع البدني والانتشار الجيد وحسن التنظيم فوق الميدان وهذا لايمنعنا من تطوير عديد الاشياء مستقبلا فمردود المنتخب قابل للتطور في قادم المباريات لاسيما على مستوى تحسين البناءات الهجومية وتجسيم الفرص السانحة للتهديف وهو ما نصبو الى تحقيقه في مباراة موريتانيا لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة".ومن جهته اشار مدرب المنتخب المالي محمد ماغاسوبا خلال نفس الندوة الصحفية الى ان "المنتخب المالي يعد صغير السن وقد واجه اليوم المنتخب التونسي صاحب التقاليد العريقة في المنافسات القارية وبالتالي فان التعادل يعد نتيجة ايجابية للغاية رغم الظروف المناخية وحرارة الطقس ولا يمكن ان نطلب اكثر من هذا من اللاعبين". وتابع ان "المنتخب المالي نجح في اخذ الاسبقية الا ان سوء الحظ ساهم بقسط كبير في قبولنا لهدف التعادل حيث كان بامكاننا انهاء المباراة لصالحنا لو توفقنا في تجسيم الفرصة الثمينة التي اتيحت لنا في نهاية المباراة ومع ذلك فنحن راضون بالنتيجة اذ نمتلك الان 4 نقاط في رصيدنا واعتقد اننا ضمنا التاهل الى الدور ثمن النهائي بنسبة هامة".وختم ماغاسوبا قائلا "ما يثير حقا الارتياح بالنسبة للمنتخب المالي هو حسن التعامل مع المباراتين الاولى والثانية حيث حققنا الفوز في لقاء موريتانيا برباعية واليوم انهينا النتيجة بالتعادل وسنسعى الى مواصلة هذا المنهج بحسن التعامل مع اللقاء الاخير ضد انغولا".