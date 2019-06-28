أمم إفريقيا.. المغرب تقهر كوت ديفوار وتتأهل لثمن النهائي

Vendredi 28 Juin 2019
الأناضول - انتزع المنتخب المغربي، الجمعة، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
بذلك، ارتفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في الوصافة.
جاءت المباراة سريعة ومثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.
ومع حلول الدقيقة 23 جاء هدف التقدم للمغرب عن طريق يوسف النصيري، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.
بعدها بحث لاعبو كوت ديفوار عن فرصة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي اللقاء بفوز المغاربة.
وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
بذلك، ارتفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في الوصافة.
جاءت المباراة سريعة ومثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.
ومع حلول الدقيقة 23 جاء هدف التقدم للمغرب عن طريق يوسف النصيري، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.
بعدها بحث لاعبو كوت ديفوار عن فرصة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي اللقاء بفوز المغاربة.
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