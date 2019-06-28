الهايكا تسلّط خطية مالية على قناة ''الحوار التونسي'' ب50 ألف دينار بسبب حلقة من برنامج ''فكرة سامي الفهري''

Vendredi 28 Juin 2019
وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على قناة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني، قدرها 50 ألف دينار وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج "فكرة سامي الفهري"، موضوع المخالفة، والتي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها.
وأضاف مجلس الهايكا، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه اتخذ قراره بعد الإطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة والذي تبيّن من خلاله أن حلقة البرنامج موضوع الشكاية "تضمنت طرح جملة من الأسئلة من قبل مُقدّم الفقرة، زياد المكي، على ضيف الحصة، الفنان أيمن لسيق، تتعلق بعلاقته بالممثلة عائشة عطيّة".
وذكر البلاغ أن هذا الجزء من الحلقة تضمّن مسّا من كرامة الإنسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري، وما يقتضيه من احترام كرامة الإنسان ولأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
وأضاف مجلس الهايكا، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه اتخذ قراره بعد الإطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة والذي تبيّن من خلاله أن حلقة البرنامج موضوع الشكاية "تضمنت طرح جملة من الأسئلة من قبل مُقدّم الفقرة، زياد المكي، على ضيف الحصة، الفنان أيمن لسيق، تتعلق بعلاقته بالممثلة عائشة عطيّة".
وذكر البلاغ أن هذا الجزء من الحلقة تضمّن مسّا من كرامة الإنسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري، وما يقتضيه من احترام كرامة الإنسان ولأحكام الفصلين 14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
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Par:essoltan (France )
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