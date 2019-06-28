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مصر تعفو عن لاعبها وردة بعد واقعة ''انستغرام''

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
الأناضول - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، تخفيض عقوبة عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب، بالإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتراجع عن إيقافه لنهاية المسابقة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، "استبعد اتحاد الكرة، اللاعب من القائمة التي تخوض البطولة، بسبب فيديو فاضح انتشر لعمرو وردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".


وأضاف البيان "تلقى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة طلبًا من لاعبي المنتخب برفع عقوبة وردة، وقرر تخفيضها للإيقاف لنهاية الدور الأول".

وأوضح أبو ريدة أنه سعيد بروح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في مساندة زميلهم والالتزام بقرارات اتحاد الكرة.

ونشر عمرو وردة، مقطع فيديو اعتذر خلاله للجماهير المصرية، عما بدر منه في الفترة الأخيرة.

  
  
     
  
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