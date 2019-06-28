كاس امم افريقيا 2019 - الصحافة المصرية تصف مواجهة تونس ومالي بالقوية والصعبة

Vendredi 28 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - سلطت الصفحات الرياضية للصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة جانبا من اهتمامها على مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تحتصنها مصر الى غاية 19 جويلية القادم واصفة في هذا السياق المواجهة بالصعبة والقوية.
وفي صدارة اولى صفحاتها الرياضية وبعنوان عريض "قلوب العرب بين تونس والمغرب" في اشارة الى مباراتي يوم الجمعة بين تونس ومالي من جهة والمغرب وكوت ديفوار من جهة اخرى اكدت "الاهرام المسائي" ان مواجهة ابناء الان جيراس لمنتخب مالي ستكون صعبة وستمثل المباراة فرصة ذهبية "للتوانسة" لمصالحة الجماهير بعد التعادل مع انغولا" مضيفة ان "جيراس سيواجه منتخب مالي الذي سبق الاشراف عليه في نسخة كاس امم افريقيا 2017 وخرج معه من الدور الاول وتم على اثر ذلك اقالته من منصبه ... ليعود بعد ذلك الى العمل الفني واستعادة بريقه التدريبي عبر العمل في تونس وسط انتقادات لاذعة تنهال عليه في الاونة الاخيرة بسبب اختياراته الفنية وكذلك المستوى الهزيل الذي ظهر عليه اللاعبون في لقاء انغولا".
ونقلت ذات الصحيفة اصداء بعض التغييرات التي قد تطرا على التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي في اللقاء من خلال ظهور اسماء كالفرجاني ساسي وطه ياسين الخنيسي وانيس البدري.
واشفعت "الاهرام المسائي" مواكبتها للقاء تونس ومالي عبر نقل وقائع الندوة الصحفية للمدرب الان جيراس التي عقدها يوم الخميس وما جاء فيها من معطيات اهمها تاكيد الفني الفرنسي على ضرورة التدارك واصلاح الاخطاء. كما نقلت تصريح اللاعب يوسف المساكني الذي وعد فيه الجماهير التونسية بتقديم اداء افضل وتحقيق الفوز للارتقاء الى المركز الاول للمجموعة.
ومن ناحيتها وصفت صحيفة "المساء" المباراة تحت عنوان "نسور قرطاج في مواجهة قوية مع منتخب مالي" مبينة عزم المنتخب التونسي بقيادة جيراس على رد الفعل بعد لقاء انغولا من خلال جملة التغييرات التي ستعرفها التشكيلة الاساسية. كما تولت الصحيفة نقل مجريات المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي بمعية اللاعب الياس السخيري وما تضمنه من معلومات تتلخص في حتمية تحقيق نتيجة ايجابية امام مالي وطي صفحة التعادل ضد انغولا.
كما تطرقت "المساء" الى تحضيرات منتخب مالي وتاكيدات مدربه محمد ماغاسوبا على مواصلة المشوار المتميز وتحقيق الانتصار على تونس من اجل الاطمئنان على ورقة التاهل الى الدور ثمن النهائي.
وفي صدارة اولى صفحاتها الرياضية وبعنوان عريض "قلوب العرب بين تونس والمغرب" في اشارة الى مباراتي يوم الجمعة بين تونس ومالي من جهة والمغرب وكوت ديفوار من جهة اخرى اكدت "الاهرام المسائي" ان مواجهة ابناء الان جيراس لمنتخب مالي ستكون صعبة وستمثل المباراة فرصة ذهبية "للتوانسة" لمصالحة الجماهير بعد التعادل مع انغولا" مضيفة ان "جيراس سيواجه منتخب مالي الذي سبق الاشراف عليه في نسخة كاس امم افريقيا 2017 وخرج معه من الدور الاول وتم على اثر ذلك اقالته من منصبه ... ليعود بعد ذلك الى العمل الفني واستعادة بريقه التدريبي عبر العمل في تونس وسط انتقادات لاذعة تنهال عليه في الاونة الاخيرة بسبب اختياراته الفنية وكذلك المستوى الهزيل الذي ظهر عليه اللاعبون في لقاء انغولا".
ونقلت ذات الصحيفة اصداء بعض التغييرات التي قد تطرا على التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي في اللقاء من خلال ظهور اسماء كالفرجاني ساسي وطه ياسين الخنيسي وانيس البدري.
واشفعت "الاهرام المسائي" مواكبتها للقاء تونس ومالي عبر نقل وقائع الندوة الصحفية للمدرب الان جيراس التي عقدها يوم الخميس وما جاء فيها من معطيات اهمها تاكيد الفني الفرنسي على ضرورة التدارك واصلاح الاخطاء. كما نقلت تصريح اللاعب يوسف المساكني الذي وعد فيه الجماهير التونسية بتقديم اداء افضل وتحقيق الفوز للارتقاء الى المركز الاول للمجموعة.
ومن ناحيتها وصفت صحيفة "المساء" المباراة تحت عنوان "نسور قرطاج في مواجهة قوية مع منتخب مالي" مبينة عزم المنتخب التونسي بقيادة جيراس على رد الفعل بعد لقاء انغولا من خلال جملة التغييرات التي ستعرفها التشكيلة الاساسية. كما تولت الصحيفة نقل مجريات المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي بمعية اللاعب الياس السخيري وما تضمنه من معلومات تتلخص في حتمية تحقيق نتيجة ايجابية امام مالي وطي صفحة التعادل ضد انغولا.
كما تطرقت "المساء" الى تحضيرات منتخب مالي وتاكيدات مدربه محمد ماغاسوبا على مواصلة المشوار المتميز وتحقيق الانتصار على تونس من اجل الاطمئنان على ورقة التاهل الى الدور ثمن النهائي.
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|2
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|4
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|2
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Par:ahmedmabrouk (Luxembourg )
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