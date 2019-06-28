كاس امم افريقيا 2019 : تشكيلة المنتخب التونسي في مواجهة مالي

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي لكرة القدم التي ستخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019) امام المنتخب المالي اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 15 و30 د :الحارس معز حسن / ديلان بروون/ ياسين مرياح/ وجدي كشريدة / اسامة الحدادي/ نعيم السليتي / الياس السخيري / غيلان الشعلالي/ انيس البدري / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي .وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عين البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة المقابلة بمساعدة الموزمبيقي أرسني مارينقوني والليزوتي يورو فاتسواني فيما سيكون الكيني بيتر كاماكو حكما رابعا.