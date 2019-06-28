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كاس امم افريقيا 2019 : تشكيلة المنتخب التونسي في مواجهة مالي

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي لكرة القدم التي ستخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019) امام المنتخب المالي اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 15 و30 د :

الحارس معز حسن / ديلان بروون/ ياسين مرياح/ وجدي كشريدة / اسامة الحدادي/ نعيم السليتي / الياس السخيري / غيلان الشعلالي/ انيس البدري / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي .


وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عين البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة المقابلة بمساعدة الموزمبيقي أرسني مارينقوني والليزوتي يورو فاتسواني فيما سيكون الكيني بيتر كاماكو حكما رابعا.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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