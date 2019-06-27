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كاس امم افريقيا 2019 - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته للقاء مالي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الخميس تحضيراته للقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة الذي سيجمعه غدا الجمعة بنظيره المالي انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف ظهرا بملعب السويس وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة خصصها الاطار الفني للقيام باخر اللمسات الفنية والتكتيكية.

واشار متوسط الميدان الهجومي انيس البدرى في تصريح اعلامي ان " كل اللاعبين يحدوهم عزم على تجاوز عثرة المباراة الاولى ضد انغولا حيث تحدثنا حول اللقاء وضرورة التدارك من خلال تقديم اداء افضل وتحقيق نتيجة ايجابية طالما وان الهدف الاساسي يبقى التاهل الى الدور ثمن النهائي".
وتابع البدري مشددا على ضرورة ترجمة النوايا الى اداء مقنع فوق الميدان في مباراة الغد التي تلوح صعبة ولكن ليس لنا من خيار سوى التالق.


ومن جهته افاد كريم العواضي ان "كل منتخب معرض في مثل هذه المناسبات الى العثرة ولهذا نحن مطالبون بطي صفحة مباراة انغولا والتركيز التام على لقاء مالي عبر تجاوز الاخطاء والهفوات المرتكبة واللعب وفق حقيقة امكانياتنا".

وحول مباراة مالي اوضح العواضي ان " لقاء الغد سيكون اصعب من لقاء انغولا باعتبار خصال المنتخب المالي الفنية والبدنية وهذا ما يحملنا مسؤولية مضاعفة من اجل التحلي باليقظة التامة والاستماتة لتحقيق نتيجة ايجابية تساعدنا على ضمان التاهل الى الدور القادم في انتظار مباراة الجولة الاخيرة للمجموعة ضد موريتانيا".
ويذكر ان المنتخب التونسي كان تعادل في الجولة الاولى مع انغولا 1-1 فيما تفوق المنتخب المالي على نظيره الموريتاني 4-1.
وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عين البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس ومالي والتي سيحتضنها ملعب السويس غدا الجمعة.
كما تم تعيين أرسني مارينقوني من الموزمبيق مساعدا أولا ويورو فاتسواني من ليزوتو مساعدا ثانيا وبيتر كاماكو من كينيا حكما رابعا.
ويتولى مرة أخرى المغربي يحي حدقة مراقبة الحكام.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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