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أمم إفريقيا.. الجزائر تقهر السنغال وتطير إلى ثمن النهائي القاري

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - انتزع المنتخب الجزائري، الخميس، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.


بذلك، ارتفع رصيد الجزائر إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في الوصافة.

وتقام في وقت لاحق الخميس المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب كينيا مع تنزانيا.

جاءت الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول حذرة من لاعبي الفريقين، لكن بمرور الوقت اكتسب لاعبو الفريقين الثقة في أنفسهم وتبادلوا الهجمات واحدة تلو الأخرى.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 49 ليتمكن يوسف البلايلي من منح منتخب بلاده التقدم إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

بعدها بحث لاعبو السنغال عن فرصة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه ليخرج المنتخب الجزائري فائزًا باللقاء.

بذلك، أصبح المنتخب الجزائري ثالث المتأهلين إلى ثمن النهائي حيث سبقه منتخبي نيجيريا ومصر.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie (0-1)
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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