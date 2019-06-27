جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - باريس - أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست غربي البلاد، حسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
ونقلت الشبكة عن المدعي العام في بريست، جان فيليب ريكابي، قوله إن المسلح أطلق النار أثناء مغادرة المصلين المسجد في منطقة بونتانزين شمالي بريست.
وقال ريبابي إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.
وذكرت محطة "فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا زال طليقاً.
ونقلت الشبكة عن المدعي العام في بريست، جان فيليب ريكابي، قوله إن المسلح أطلق النار أثناء مغادرة المصلين المسجد في منطقة بونتانزين شمالي بريست.
وقال ريبابي إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.
وذكرت محطة "فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا زال طليقاً.
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Par:essoltan (France )
Sur: مختار بن نصر: العمليات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة وقفصة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية لإرباك المشهد السياسي والاقتصادي