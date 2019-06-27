سفير تركيا لدى تونس: مدرسة المعارف تعمل على تطوير قدرات الطلاب

Jeudi 27 Juin 2019



الأناضول

قال السفير التركي بتونس، عمر فاروق دوغان، الخميس، إن مدرسة المعارف الدولية "تعمل على تطوير القدرات والإمكانات الذهنية للطلاب".جاء ذلك في كلمته ألقاها دوغان بحفل اختتام العام الدراسي لمدرسة المعارف الدولية بتونس (تضم 150 طالبا)، أقيم بمدينة العلوم بالعاصمة.وأشاد السفير التركي بـ"نجاح هؤلاء الطلاب في مسيرتهم التعليمة، بفضل جهودهم والمستوى الجيد لمدرسة المعارف".ولفت إلى أن "هؤلاء الطلاب هم مستقبل تونس التي تتخذ التعليم مفتاحا لضمان المستقبل".كما ثمّن "التعاون بين تونس وتركيا على مستوى التربية والتعليم".وتخلل الحفل الختامي عروض فنية ومسرحية وعلمية ورقصات للأطفال، فيما جرى توزيع دفاتر النتائج المدرسية، ومنح الجوائز للطلاب الحاصلين على المراتب الأولى.وفي حديث للأناضول، قالت رحمة الهاشمي، نائبة مدير المدرسة، إن الأخيرة تعتبر "مدرسة عالمية معتمدة من مدرسة كامبريدج الدولية".وتابعت الهاشمي، أن المدرسة "تطور في مستوى خدماتها سنويا، حيث ستقوم العام المقبل بإحداث قسم للتعليم الثانوي في تونس".ولفتت إلى أنه "بإمكان الطلاب الذين يدرسون بمدرسة المعارف الدولية، الالتحاق بأحسن وأجود جامعات العالم، في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، لأن لديهم بطاقات اعتماد تمكنهم من ذلك".كما تدعم المدرسة طلابها المتفوقين عبر تمكينهم من التسجيل مجانا في هذه الجامعات، وفق الهاشمي.