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سبعة اشهر راحة للاعب الترجي جونيور لوكوزا بعد عملية جراحية

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - افاد الترجي الرياضي التونسي ان لاعبه النيجيري جونيور لوكوزا خضع امس إلى عملية جراحية على مستوى الركبة تستوجب راحة بسبعة أشهر وكان لوكوسا ( 25 ) امضى عقدا مع الترجي في جانفي الماضي لعب لوكوزا لنادي كانو بيلارز في الموسم الماضي وسجل 18 له هدفا خلال ال21 مقابلة الأخيرة في البطولة النيجيرية متوجا بلقب بطل الهدافين في الموسم الماضي مع فريقه النيجيري .




  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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