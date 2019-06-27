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فرنسا.. بلدية تغلق مسابحها إثر احتجاجات على حظر البوركيني

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - باريس - أغلقت بلدية مدينة غرونوبل جنوبي فرنسا، الخميس، مسبحين، إثر احتجاج نساء مسلمات، مرتديات لباس السباحة البوركيني رغم حظر البلدية ارتدائه.

وقالت البلدية في بيان أنه بسبب عدم وجود عدد كاف من الأمن، سيكون من الصعب التدخل ضد النساء اللائي يحاولن الدخول إلى المسابح بلباس البوركيني.


وقبل أيام، دخلت مجموعة نسائية في ذات المدينة، مسبحين تابعين للبلدية، احتجاجا على حظر البلدية لباس البوركيني، وذلك استجابة لدعوة منظمة "تحالف المواطن" الحقوقية.

وغرمت الشرطة الفرنسية، الإثنين الماضي، 10 نساء مسلمات، بـ35 يورو لكل واحدة منهن، إثر إقدامهن على دخول المسبح البلدي بالبوركيني.

وتأتي هذه القرارت، رغم تعليق مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في 26 أغسطس/أب 2016، قرارات حظر السباحة بـ"البوركيني"، الصادرة عن بعض البلديات، في شواطئ البلاد، إثر دعاوي رفعتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية.

  
  
     
  
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RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
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Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
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Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
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Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
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Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
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