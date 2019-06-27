انس جابر تواصل تالقها وتصعد الى نصف نهائي دورة ايستبورن الانقليزية

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور نصف النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها على الفرنسية اليز كورني 1-6 و7-5 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ربع النهائي.وكانت انس جابر ازاحت في الادوار الثلاثة الماضية على التوالي الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1 والبريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-2.وستواجه اللاعبة التونسية في المربع الذهبي المقرر يوم الجمعة المانية انجليك كيربير التي ازاحت الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و6-3.