انس جابر تواصل تالقها وتصعد الى نصف نهائي دورة ايستبورن الانقليزية

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور نصف النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها على الفرنسية اليز كورني 1-6 و7-5 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ربع النهائي.
وكانت انس جابر ازاحت في الادوار الثلاثة الماضية على التوالي الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1 والبريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-2.
وستواجه اللاعبة التونسية في المربع الذهبي المقرر يوم الجمعة المانية انجليك كيربير التي ازاحت الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و6-3.
وكانت انس جابر ازاحت في الادوار الثلاثة الماضية على التوالي الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1 والبريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-2.
وستواجه اللاعبة التونسية في المربع الذهبي المقرر يوم الجمعة المانية انجليك كيربير التي ازاحت الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و6-3.
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|DB
|6
|2
|2
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|5
|4
|2
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|1
|0
|2
|1
|2
|0
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|1
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|2
|0
|0
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|Groupe B
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|P
|DB
|6
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|2
|4
|2
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|2
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|3
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|1
|0
|1
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|0
|1
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|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
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|-2
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|Demi Finale
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