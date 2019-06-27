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انس جابر تواصل تالقها وتصعد الى نصف نهائي دورة ايستبورن الانقليزية

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور نصف النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها على الفرنسية اليز كورني 1-6 و7-5 و6-3 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ربع النهائي.

وكانت انس جابر ازاحت في الادوار الثلاثة الماضية على التوالي الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1 والبريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-2.


وستواجه اللاعبة التونسية في المربع الذهبي المقرر يوم الجمعة المانية انجليك كيربير التي ازاحت الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و6-3.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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