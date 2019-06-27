بطولة افريقيا للمبارزة بباماكو - ميدالية ذهبية لايناس البوبكري

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- تحصلت المبارزة ايناس البوبكري مساء الاربعاء على الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش ضمن بطولة افريقيا للمبارزة التي تختم يوم غد في العاصمة المالية باماكو .وهو اللقب الافريقي رقم 13 على التوالي في مسيرتها