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أمم إفريقيا.. مدغشقر تدخل التاريخ بأول انتصار في العرس القاري

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - دخل منتخب مدغشقر، الخميس، تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من أوسع الأبواب بعدما حقق أول انتصار في المشاركة الأولى له بالعرس القاري المقام بمصر.

وتغلب منتخب مدغشقر على نظيره بوروندي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.


وكان منتخب نيجيريا، فاز الأربعاء على غينيا بهدف دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن مدغشقر، وجاءت غينيا ثالثة برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا بوروندي بلا رصيد من النقاط.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 76 لتشهد هدف التقدم لمدغشقر عندما سدد ماركو إلايماهاريتا كرة قوية من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك مسجلًا الهدف الأول.

بعدها فشلت جميع محاولات بوروندي في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب المالغاشي فائزًا بالثلاث نقاط.

  
  
     
  
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    15:30: Madagascar - Burundi (1-0)
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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