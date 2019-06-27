مدرب منتخب مالي: نحترم المنتخب التونسي وسنعتمد طريقة لعب متوازنة

Jeudi 27 Juin 2019
وات - اوضح محمد ماغاسوبا مدرب المنتخب المالي لكرة القدم انه يكن كل الاحترام للمنتخب التونسي شان بقية المنتخبات المتواجدة ضمن المجموعة الخامسة .. لذلك سيعتمد الفريق المالي طريقة لعب متوازنة غدا الجمعة ضد تونس في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية ".
وتابع محمد ماغاسوبا خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب السويس " المنتخب التونسي منافس صعب المراس يمتلك تقاليد عريقة في المنافسات القارية ولهذا سنواجهه بطريقة لعب تتماشى وخصائصه الفنية والتكتيكية وربما بطريقة لعب تختلف جذريا عن تلك التي اعتمدناها في مباراة موريتانيا اذ ان الاستراتيجية التي اعتمدناها في هذه النهائيات تقوم على الفصل بين كل المقابلات ولكل منافس طريقة لعب وقد اعددنا لكل منافس رسم تكتيكي يتناسب معه".
وافاد مدرب مالي " نحمل فكرة مستفيضة عن خصال المنتخب التونسي وسنحرص على توظيف نقاط قوتنا في سبيل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة واننا جئنا الى مصر متسلحين بروح المجموعة ونحن عازمون على التالق والنجاح في هذه المغامرة خاصة وان تحضيراتنا كانت دسمة لهذا الموعد القاري ".
ومن جهته افاد مولا واغي لاعب المنتخب المالي الذي ينشط في صفوف فريق نوتينغهام فورست الانقليزي ان " البداية الموفقة للمنتخب المالي من خلال الفوز برباعية ضد موريتانيا في مباراة الجولة الافتتاحية ضمن المجموعة الخامسة ستجعلنا نواصل مسيرتنا بكل ثبات وهذا ما سنحرص على ترجمته في لقاء الغد ضد تونس التي نكن لها كل الاحترام وستكون مباراة صعبة ".
واضاف مولا واغي ان النجاح في مباراة الغد ضد تونس يتطلب تركيزا كبيرا وقد قمنا بدراسته طريقة لعب تونس من اجل تحقيق الفوز " .
وبخصوص مسالة ارتفاع حرارة الطقس قال اللاعب المالي " ان عناصر الفريقين ستلعب في نفس الظروف واغلب عناصرنا تنشط في اوروبا وغير متعودة كذلك على الحرارة .. مع ذلك فنحن متحفزون من اجل التالق ومتحمسون لتحقيق هدفنا المنشود وهو الفوز والتاهل الى ثمن النهائي ".
وتابع محمد ماغاسوبا خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب السويس " المنتخب التونسي منافس صعب المراس يمتلك تقاليد عريقة في المنافسات القارية ولهذا سنواجهه بطريقة لعب تتماشى وخصائصه الفنية والتكتيكية وربما بطريقة لعب تختلف جذريا عن تلك التي اعتمدناها في مباراة موريتانيا اذ ان الاستراتيجية التي اعتمدناها في هذه النهائيات تقوم على الفصل بين كل المقابلات ولكل منافس طريقة لعب وقد اعددنا لكل منافس رسم تكتيكي يتناسب معه".
وافاد مدرب مالي " نحمل فكرة مستفيضة عن خصال المنتخب التونسي وسنحرص على توظيف نقاط قوتنا في سبيل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة واننا جئنا الى مصر متسلحين بروح المجموعة ونحن عازمون على التالق والنجاح في هذه المغامرة خاصة وان تحضيراتنا كانت دسمة لهذا الموعد القاري ".
ومن جهته افاد مولا واغي لاعب المنتخب المالي الذي ينشط في صفوف فريق نوتينغهام فورست الانقليزي ان " البداية الموفقة للمنتخب المالي من خلال الفوز برباعية ضد موريتانيا في مباراة الجولة الافتتاحية ضمن المجموعة الخامسة ستجعلنا نواصل مسيرتنا بكل ثبات وهذا ما سنحرص على ترجمته في لقاء الغد ضد تونس التي نكن لها كل الاحترام وستكون مباراة صعبة ".
واضاف مولا واغي ان النجاح في مباراة الغد ضد تونس يتطلب تركيزا كبيرا وقد قمنا بدراسته طريقة لعب تونس من اجل تحقيق الفوز " .
وبخصوص مسالة ارتفاع حرارة الطقس قال اللاعب المالي " ان عناصر الفريقين ستلعب في نفس الظروف واغلب عناصرنا تنشط في اوروبا وغير متعودة كذلك على الحرارة .. مع ذلك فنحن متحفزون من اجل التالق ومتحمسون لتحقيق هدفنا المنشود وهو الفوز والتاهل الى ثمن النهائي ".
|Groupe A
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|DB
|6
|2
|2
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|0
|5
|4
|2
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|1
|2
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|1
|1
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|0
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|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
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|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
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|0
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|0
|1
|0
|0
|1
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|1
|0
|0
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|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
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|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
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|0
|0
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|-2
|Quarts de Finale
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Par:volcano (Tunisia )
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