الان جيراس: قمنا بالمراجعة و عازمون على الظهور بوجه مشرف ضد مالي

Jeudi 27 Juin 2019



وات

- اكد الفرنسي الان جيراس مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان " التحضيرات للقاء مالي في اطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الخامسة لنهئيات كاس امم افريقيا ارتكزت على مراجعة عديد العناصر حتى يظهر المنتخب بامكانياته الحقيقية التي ترتقي الى مستوى التطلعات".واوضح جيراس خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بملعب السويس "ان مهمة الفريق ضد مالي تكمن في استعادة التوازن وامكانياتنا البدنية والفنية والذهنية من اجل الظهور بوجه مغاير اذ ان لقاء انغولا لايعكس المستوى الحقيقي للمنتخب التونسي .. لهذا فنحن عازمون على رد الفعل واللعب وفق امكانياتنا ". واضاف " المنتخب التونسي يمتلك عناصر تتمتع بمهارات فنية عالية ونحن قادرون على التالق ".وتابع جيراس " ندرك جيدا ان المباراة الاخيرة ضد انغولا اثارت جملة من الانتقادات ولكن نحن مطالبون بحكم طبيعة المنافسة في كاس امم افريقيا وتتابع المباريات بطي صفحة لقاء انغولا والتركيز على مباراة الغد ضد مالي التي سنكون فيها مطالبين بتحقيق نتيجة ايجابية " .ورفض جيراس الافصاح عن طبيعة التغييرات التي ستعرفها التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي ضد مالي مشددا بالقول " لا يمكن ان نفصح عن التغييرات التي سوف نقوم بها فلكل منتخب اوراقه الرابحة ولكن ما فعلناه هو مزيد تاطير اللاعبين ومراجعة حساباتنا فنيا وبدنيا وذهنيا اذ ما اكتشفته صلب المنتخب التونسي ان هناك وعي بضرورة رد الفعل من اجل العودة الى امكانياتنا الحقيقية وهذا الوعي سيساعد على الظهور بوجه مشرف للغاية . ذلك ما نتمناه فعلا".وختم جيراس مبينا ان " هناك تخوف من العوامل المناخية خاصة وان المباراة ستجرى في ساعة الظهيرة وسنسعى الى حسن تقسيم مجهوداتنا طيلة المباراة رغم الاقرار بصعوبة التغلب ومقاومة الحرارة المرتفعة والهواء الساخن الذي من شانه التاثير على عملية التنفس ويبقى لكل لاعب طاقة تحمل محدودة والاهم من كل هذا هو تحقيق التاهل الى الدور القادم .كنت قد اوضحت هذا الامر حتى قبل التحول الى مصر".ومن جهته اوضح اللاعب الياس السخيري ان " الاجتماع الذي عقده اللاعبون بعد لقاء انغولا تم التوافق خلاله على تقديم وجه مغاير والحرص على تجاوز السلبيات".واضاف لاعب مونبليي " ندرك جيدا نقاط قوة المنافس ومنتخب مالي محترم الامكانيات يتالف من لاعبين محترفين ولكن سنحاول اللعب على نقاط قوتنا ولهذا فان هناك وعي شديد بقيمة المباراة وصعوبتها ولكن هذا لا يجب ان يكون مدعاة للتشاؤم او السلبية " .