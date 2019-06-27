تراجع تصحيحي لأسعار النفط بعد ارتفاع كبير الأربعاء

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - سجلت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، تراجعات تصحيحة في الأسعار، بعد ارتفاع كبير في تعاملات الأربعاء، كانت مدعومة ببيانات أمريكية.
وصعدت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة بالنسبة لخام برنت، مساء الأربعاء، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية.
وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 469.6 مليون برميل.
وبحلول الساعة (06:29 تغ)، الخميس، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.41 بالمئة أو 27 سنتا إلى 65.42 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.45 بالمئة أو 27 سنتا إلى 59.11 دولارا للبرميل.
وصعدت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة بالنسبة لخام برنت، مساء الأربعاء، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية.
وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 469.6 مليون برميل.
وبحلول الساعة (06:29 تغ)، الخميس، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.41 بالمئة أو 27 سنتا إلى 65.42 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.45 بالمئة أو 27 سنتا إلى 59.11 دولارا للبرميل.
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