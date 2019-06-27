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أمم إفريقيا..''نسور'' تونس تسعى لاستعادة التوازن أمام مالي

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - يصطدم المنتخب التونسي، غدًا الجمعة، بنظيره المالي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر.

ويسعى المنتخب التونسي الملقب بـ"نسور قرطاج" إلى إنعاش آماله في انتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أنغولا في الجولة الأولى بهدف لكل منهما.


ولن تكون المهمة سهلة على أبناء الفرنسي آلان غيريس المدير الفني للفريق الكروي حيث سيحاول اللاعبون بشتى الطرق مصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب الذي قدموه في اللقاء الأول.

ولن يغيب عن "نسور قرطاج" في لقاء الجولة الثانية أمام مالي أي لاعب بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض غيريس اللقاء بتشكيل مكون من فاروق بن مصطفى لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أسامة الحدادي، وياسين مرياح، وديلان برون، ورامي البدوي.

ويلعب في وسط الملعب إلياس السخيري، وغيلان الشعلالي، ووجدي كشريدة، على أن يقود الهجوم الثلاثي يوسف المساكني ووهبي الخزري، ونعيم السليتي.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب المالي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وانتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي قبل جولة من نهاية منافسة مرحلة المجموعات.

وكان المنتخب المالي قد فاز في الجولة الأولى على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويخوض المنتخب المالي اللقاء بتشكيل مكون من دجيجي ديارا لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع يوسف كوني، ومامادو فوفانا، ومولا واجي، وهماري تراوري.

بينما سيلعب في وسط الملعب الثنائي لاسانا كوليبالي، وديادي ساماسيكو، على أن يقود الهجوم موسي ماريجا، ومن تحته الثلاثي موسي دجينيبو، وهيرينيلسون كارمو، وكافومانا.

وستكون مواجهة الغد هي الثانية بين الفريقين في منافسات أمم إفريقيا حيث سبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض عام 1994، وانتهت المباراة وقتها بفوز مالي بثنائية نظيفة.

بينما ستكون مباراة الغد هي الخامسة في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما، حيث حقق المنتخب المالي الفوز في مباراتين، بينما فازت تونس في لقاء وحيد وخيم التعادل بينهما في مباراة واحدة.

وتمكن لاعبو مالي من تسجيل خمسة أهداف في الشباك التونسية، بينما أحرز لاعبو تونس أربعة أهداف في المرمى المالي.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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