أمم إفريقيا.. المغرب وكوت ديفوار قمة نارية

Jeudi 27 Juin 2019



الأناضول

- يصطدم المنتخب المغربي، غدًا الجمعة، بنظيره الإيفواري في قمة نارية بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر.ويسعى المنتخب المغربي الملقب بـ"أسود الأطلس" لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي وانتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بعد تغلبه في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف دون رد.ويعاني المنتخب المغربي من غياب مهاجمه خالد بوطيب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق اللقاء بتشكيل مكون من ياسين بونو لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أشرف حكيمي ،وغانم سايس، ومهدي بن عطية، ونبيل درار.بينما يلعب في وسط الملعب المهدي بوربيعة، ويوسف آيت بن ناصر، ويقود الهجوم يوسف النصيري، ومن تحته الثلاثي نور الدين امرابط، ومبارك بوصوفة، وحكيم زياش.على الجانب الآخر، لن تكون مباراة الغد بالسهلة للمنتخب الإيفواري حيث سيحاول بشتى الطرق عبور المغاربة للتأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز في اللقاء الأول على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.وسيخوض المنتخب الإيفواري اللقاء بتشكيل مكون من سلفين جبوهو لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع ونلو كوليبالي، وويلفريد كانون، وإسماعيل تراوري، وسيرج أورييه.بينما سيلعب في وسط الملعب فرانك كيسييه، وسيري دي، على أن يقود الهجوم جوناثان كودجيا، ومن تحته الثلاثي ماكس جراديل، وجان سيري، ونيكولاس بيبي.وستكون مباراة الغد هي الخامسة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، حيث حقق المنتخب المغربي الانتصار في مباراتين، ومثلهما لـ"الأفيال" الإيفوارية.كما أن مباراة الغد ستحمل رقم 15 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين، حيث حقق المنتخب المغربي الفوز في أربع لقاءات، مقابل خمس انتصارات لكوت ديفوار، وخيم التعادل بينهما في خمس مباريات.وسجل لاعبو المغرب 16 هدفًا في الشباك الإيفوارية، بينما أحرز لاعبو كوت ديفوار 14 هدفًا في المرمى المغربي.