أمم إفريقيا.. جنوب إفريقيا وناميبيا لقاء إنعاش الآمال

Jeudi 27 Juin 2019
الأناضول - يخوض منتخب جنوب إفريقيا، غدًا الجمعة، مباراة هامة ومصيرية أمام ناميبيا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر في لقاء يأتي تحت شعار "إنعاش الآمال" للتأهل إلى ثمن النهائي.
وسيكون لقاء الغد هو لقاء الجريحين، حيث خسر جنوب إفريقيا من كوت ديفوار بهدف نظيف في اللقاء الأول، وهي نفس النتيجة في المباراة التي خسرها منتخب ناميبيا أمام المغرب.
ولن يكون أمام كلا الفريقين فرصة سوى تحقيق الانتصار لإنعاش الآمال في انتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.
ويمتلك المنتخب الجنوب إفريقي أكثر من ورقة هجومية رابحة متمثلًا في سيبوسيسو فيلاكازي، وليبوهانغ مابوي، ولارس فيلدويجك.
في الوقت الذي يمتلك فيه المنتخب الناميبي ضمن صفوفه الثلاثي الهجومي بيتروس شيتيمبي، وديون هوتو كافينجي، وبينسون شيلونجو.
وستكون مواجهة الغد هي الثانية بينهما في أمم إفريقيا حيث سبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض في النسخة التي أقيمت عام 1998، وانتهت وقتها بفوز جنوب إفريقيا بأربعة أهداف لهدف.
بينما ستحمل مباراة الغد رقم 11 في تاريخ اللقاءات بينهما، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز في سبع لقاءات، مقابل انتصارين لناميبيا، وتعادل وحيد.
وسجل لاعبو جنوب إفريقيا 19 هدفًا في الشباك الناميبية، بينما أحرز لاعبو ناميبيا تسعة أهداف في مرمى جنوب إفريقيا.
وسيكون لقاء الغد هو لقاء الجريحين، حيث خسر جنوب إفريقيا من كوت ديفوار بهدف نظيف في اللقاء الأول، وهي نفس النتيجة في المباراة التي خسرها منتخب ناميبيا أمام المغرب.
ولن يكون أمام كلا الفريقين فرصة سوى تحقيق الانتصار لإنعاش الآمال في انتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.
ويمتلك المنتخب الجنوب إفريقي أكثر من ورقة هجومية رابحة متمثلًا في سيبوسيسو فيلاكازي، وليبوهانغ مابوي، ولارس فيلدويجك.
في الوقت الذي يمتلك فيه المنتخب الناميبي ضمن صفوفه الثلاثي الهجومي بيتروس شيتيمبي، وديون هوتو كافينجي، وبينسون شيلونجو.
وستكون مواجهة الغد هي الثانية بينهما في أمم إفريقيا حيث سبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض في النسخة التي أقيمت عام 1998، وانتهت وقتها بفوز جنوب إفريقيا بأربعة أهداف لهدف.
بينما ستحمل مباراة الغد رقم 11 في تاريخ اللقاءات بينهما، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز في سبع لقاءات، مقابل انتصارين لناميبيا، وتعادل وحيد.
وسجل لاعبو جنوب إفريقيا 19 هدفًا في الشباك الناميبية، بينما أحرز لاعبو ناميبيا تسعة أهداف في مرمى جنوب إفريقيا.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
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|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
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|2
|1
|2
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|1
|1
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|2
|0
|0
|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
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|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
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|0
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|0
|0
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|1
|2
|0
|1
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|-1
|Groupe C
|Pts
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
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|0
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|0
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|0
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|N
|P
|DB
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|1
|1
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|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
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|0
|1
|0
|0
|1
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|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
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|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
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|0
|0
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|0
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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