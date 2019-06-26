في يوم واحد الثورة المضادة تتلقى صفعة في ليبيا واخرى في الجزائر..

Mercredi 26 Juin 2019



تلقت الثورة المضادة صفعة كبيرة في ليبيا بعد ان خسرت معقلها في الغرب الليبي، الذي سبق لقيادات في ميليشيات حفتر ان سخرت من اخبار تحدثت عن قرب تحرير غريان، واعتبرت ان غريان ستحتفل قريبا بسقوط طرابلس، لكن يبدو ان طرابلس هي من ستحتفل بسقوط المدينة الأخيرة لميليشيات حفتر، وما يؤكد ان تحرير غريان هو بداية لعملية توغل جديدة قد تكون حاسمة في الحرب المفتوحة منذ سنوات بين ثوار سبعطاش فبراير وميليشيات الكرامة المدعومة من الإمارات ومصر، ما يؤكد ذلك أن المدينة سقطت بسرعة كبيرة لم يكن يتوقعها حتى الثوار، الى درجة ان بعض الوحدات التي اقتحمت غريان وشرعت في تمشيطها، كان الحوار بينهم يدور حول الوجهة القادمة ويسأل أحدهم "هل تقرر ام مازال" يبدو أنه يقصد الزحف تجاه الهدف المقبل.أما صفعة الجزائر فأخبارها ما زالت شحيحة، والخبر الوحيد انفردت به صحيفة النهار القريبة من المطبخ الجزائري، الصحيفة أكدت أن احمد أويحيى وملزي عبد الحميد وغيرهم الشخصيات المهمة، مثلوا الاربعاء 26 جوان2019 امام وكيل الجمهورية، بتهمة تبييض الأموال والثراء الغير مشروع، الجديد الذي أشارت إليه النهار أن ضمن الذين عُرضوا على وكيل الجمهورية مع الشخصيات الجزائرية المعروفة أو لنقل صناع المرحلة السابقة، ضمن الموقوفين شخصيات اماراتية متورطة في غسيل الأموال والإثراء الغير مشروع! وإذا ما تعرض القانون الجزائري أو غيره من قوانين العالم إلى الاماراتيين وقرنهم بالمال، وتم إيقافهم مع رجال دولة من الدرجة الأولى فهذا يعني الكثير! يعني اكثر من الفساد العادي بكثير! يعني ان المارد النفطي اصطدم بمارد العناد والراس الناشف.سنترقب الساعات القادمة وما ستجود به من أخبار، لكن إذا فعلها الجيش الجزائري بشكل واضح ودون الالتجاء الى التحفظ، فإن الجزائر ستكون البلد العربي الوحيد الذي كشف العبث الإماراتي وعرض العابثين على القضاء، وتلك صفعة كبرى، دشنتها الجزائر وستبني عليها العديد من الدول الأخرى التي تأذت كثيرا من طاعون باب ينخر الامة، يشعل في اركانها النيران، ينثر في ارجائها الحروب ويمول لها صفقات الخيانة، ويدفع المليارات من اجل تركيعها وتذليلها لصفقة القرن.