Radio Babnet Tunisie On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  

أمم إفريقيا.. مصر تعبر إلى ثمن النهائي بثنائية في الكونغو الديمقراطية

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - انتزع المنتخب المصري، الأربعاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.


وكان منتخب أوغندا تعادل في وقت سابق الأربعاء، مع زيمبابوي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر مصر الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا، وجاءت زيمبابوي ثالثة برصيد نقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بلا رصيد من النقاط.

دخل المنتخب المصري اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، في رحلة بحث عن هدف يربك به حسابات المنافس، حيث اعتمد في بناء هجماته على تحركات الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

قابلتها محاولات على استحياء من قبل الكونغو الديمقراطية، والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت الدقيقة 25 لتشهد هدف التقدم لمصر عن طريق أحمد المحمدي، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

وأضاف صلاح، الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 43، عندما انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية زاحفة لتسكن الشباك، ليخرج المنتخب المصري متقدما من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتراجع أداء المنتخب المصري بشكل لافت للنظر في شوط المباراة الثاني، قابله ضغط مكثف من الكونغو الديمقراطية، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، ليخرج المنتخب المصري فائزا باللقاء.

بذلك، أصبحت مصر ثاني المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي بعدما سبقها منتخب نيجيريا.

  
  
     
  
festival-20a4ec14e4aba882a7fe8b1a1d9da88e-2019-06-26 23:03:20






0 de 0 commentaires pour l'article 184704



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée (1-0)
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe (1-1)
    21:00: Egypte - RD Congo (2-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
24°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2333°-2435°-2536°-2535°-25
  • Avoirs en devises
    13080,7

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27630 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   190,6 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561587830|184704 235|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires