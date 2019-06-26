بوغلاب: فما واحد تابع حزب يخافوا ربي عندو ''بار'' في لندرة

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - تحدث الاعلامي محمد بوغلاب مساء الأربعاء عن النضال قبل الثورة وقال ان هنالك قيادي في حزب " يخافو ربي" كان يملك " بار" يملك " بار" في العاصمة البريطانية لندن.
وانتقل محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة للحديث عن عماد الدايمي مضيفا " عماد الدايمي مثلا لم يكن مناضلا وهاجر في التسعينات من موريتانيا الى الخارج . وتابع بوغلاب " نحن كنا مواطنين عاديين ولم نكن في شعبة او صبابة لنظام بن علي.
وانتقل محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة للحديث عن عماد الدايمي مضيفا " عماد الدايمي مثلا لم يكن مناضلا وهاجر في التسعينات من موريتانيا الى الخارج . وتابع بوغلاب " نحن كنا مواطنين عاديين ولم نكن في شعبة او صبابة لنظام بن علي.
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Par:essoltan (France )
Sur: نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده يوم أمس