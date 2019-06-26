Radio Babnet Tunisie On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  

بوغلاب: فما واحد تابع حزب يخافوا ربي عندو ''بار'' في لندرة

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - تحدث الاعلامي محمد بوغلاب مساء الأربعاء عن النضال قبل الثورة وقال ان هنالك قيادي في حزب " يخافو ربي" كان يملك " بار" يملك " بار" في العاصمة البريطانية لندن.
وانتقل محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة للحديث عن عماد الدايمي مضيفا " عماد الدايمي مثلا لم يكن مناضلا وهاجر في التسعينات من موريتانيا الى الخارج . وتابع بوغلاب " نحن كنا مواطنين عاديين ولم نكن في شعبة او صبابة لنظام بن علي.



  
  
     
  
festival-2a13cf6686992d339881299a72608de5-2019-06-26 22:46:47






0 de 0 commentaires pour l'article 184703



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée (1-0)
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe (1-1)
    21:00: Egypte - RD Congo (2-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
24°
 24° % 69 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2333°-2435°-2536°-2535°-25
  • Avoirs en devises
    13080,7

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27630 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   190,6 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561587854|184703 2286|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires