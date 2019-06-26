السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد

Mercredi 26 Juin 2019
فرانس 24 - تشهد فرنسا موجة حر استثنائية من حيث موعدها المبكر وشدتها إذ تصل الحرارة في مناطق عدة إلى 40 درجة مئوية نهارا و25 ليلا. واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات وقائية استعدادا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بدأت الاثنين. وتشمل هذه الإجراءات فتح الحدائق العامة والمسابح والمتاحف ومقرات البلديات لكي يتمكن السكان من اللجوء إليها.
كما تدأب روضات الأطفال على تخصيص أوقات للعب بالمياه، ويقوم متطوعون بالاتصال بكبار السن للاطمئنان على صحتهم.
كما تدأب روضات الأطفال على تخصيص أوقات للعب بالمياه، ويقوم متطوعون بالاتصال بكبار السن للاطمئنان على صحتهم.
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|Groupe F
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|G
|N
|P
|DB
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|1
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|0
|2
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|1
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|0
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