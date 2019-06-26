مسلسل ''القضية 460'' يحظى باهتمام عدة قنوات عربية وغربية وقريبا يقع تحويله إلى فيلم (مجدي السميري)

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- "تحويل المسلسل التلفزي /القضية 460/ إلى فيلم هو طريقة للمحافظة على الفكرة الأصلية للمشروع" ذلك ما أكده مخرج العمل مجدي السميري مساء الثلاثاء إثر العرض ما قبل الأول لمونتاج مدته 80 دقيقة من السلسلة البوليسية "القضية 460" المتألفة من 17 حلقة تم بثها خلال شهر رمضان 2019 خلال عرض جزء من هذا المسلسل، في إطار "لقاءات قرطاج" بين مجدي السميري في تصريح خاص بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيلم "القضية 460" يحتوي على مضامين السبع حلقات الأولى من المسلسل، مضيفا أن مخرج الفيلم اختار أن يركز على البناء الدراماتورجي للأحداث والجمالية السينمائية للعمل.ولدى إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية عرض هذا الفيلم في قاعات السينما التونسية، قال السميري لـ"وات" ان فكرة تحويل المسلسل الى فيلم تتطلب مزيد العمل عليها حتى تصبح أكثر نضجا.وقال ان عملية المونتاج الأولي هذه تمت بسرعة حتى يكون العرض جاهزا للدورة الثانية من تظاهرة لقاءات قرطاج.وقال إن اختيار تصوير هذه السلسلة في أحد البلدان الغربية هو طريقة للتأكيد على الطابع الكوني للفن أيا كان مصدره الأصلي، مضيفا أنه تلقى عديد العروض الجدية من قنوات تلفزية عربية منها "أم بي سي" التي أبدت رغبة في اقتناء الفيلم وبثه، كما رغب في اقتناء هذا العمل أيضا عدة شبكات تلفزيونية من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .سهرة الثلاثاء التي أقيمت تحت عنوان "العروض ما قبل الأولى" اكتشف الجمهور حلقة من السلسلة البوليسية الفرنسية (معنونة بالعربية) "كابتن مارلو" للمخرج خوزيه دايان ويتقاسم ادوار البطولة كل من كورين مازيرو وجيرار ديبارديو وهيلين فينسون وجون كلود درُوووت ."لقاءات قرطاج" هي سلسلة من حلقات النقاش التي ينظمها المعهد الفرنسي بتونس وتتمحور حول رهانات الاتصال في زمن الرقمنة.تحت عنوان "التحولات الرقمية : أي تأثيرات على صناعة الاتصال والوكالات ووسائل الإعلام؟" تبحث الدورة الثانية السبل الأمثل لاستعمال وسائل الاتصال من خلال عرض الرهانات التي تسفر عنها عملية تبسيط الأخبار الزائفة .وشارك في النقاش مجموعة من الخبراء والمختصين في الاتصال من بلدان المغرب العربي وافريقيا واوروبا من بينهم دومينيك وولتون وكورين مريجن ومحمد طيب الزهار وحسن الزرقوني.