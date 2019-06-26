قوات الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على كامل مدينة غريان

Mercredi 26 Juin 2019



الأناضول

أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي يدار منها الهجوم على العاصمة طرابلس.ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن القائد الميداني بقوات الوفاق العقيد عبد الحكيم طنيش، سيطرتهم على كامل غريان.كما أكد موقع "عين ليبيا" (خاص)، سيطرة قوات الوفاق على غريان، استناد إلى مصادر عسكرية.وذكرت "ليبيا الأحرار"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة "فرار قائد غرفة العمليات الرئيسية التابع لحفتر، عبد السلام الحاسي، رفقة عدد من أفراد قواته".