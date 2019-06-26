قوات الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على كامل مدينة غريان

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - مصطفى دالع
أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي يدار منها الهجوم على العاصمة طرابلس.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن القائد الميداني بقوات الوفاق العقيد عبد الحكيم طنيش، سيطرتهم على كامل غريان.
كما أكد موقع "عين ليبيا" (خاص)، سيطرة قوات الوفاق على غريان، استناد إلى مصادر عسكرية.
وذكرت "ليبيا الأحرار"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة "فرار قائد غرفة العمليات الرئيسية التابع لحفتر، عبد السلام الحاسي، رفقة عدد من أفراد قواته".
أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي يدار منها الهجوم على العاصمة طرابلس.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن القائد الميداني بقوات الوفاق العقيد عبد الحكيم طنيش، سيطرتهم على كامل غريان.
كما أكد موقع "عين ليبيا" (خاص)، سيطرة قوات الوفاق على غريان، استناد إلى مصادر عسكرية.
وذكرت "ليبيا الأحرار"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة "فرار قائد غرفة العمليات الرئيسية التابع لحفتر، عبد السلام الحاسي، رفقة عدد من أفراد قواته".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:05 ضباب كثيف محليا ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:01
|03:05
|
28°
|28°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|28°-24
|33°-24
|35°-25
|36°-25
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
(136 410) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 97 342) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 372) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 856) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 640) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 66 165) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 587) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 043) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 789) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 749) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 300) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 357) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 986) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 40 103) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 39 993) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 353) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 115) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 509) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 832) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 597) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
Par:slimene (France )
Sur: بن سدرين لإذاعة France inter: فرنسا إرتكبت جرائم في تونس و سنراسلها بمذكرة في شهر جويلية نطالبها بالإعتذار والتعويض