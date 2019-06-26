ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، في حال لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن فرض الرسوم الجديدة من شأنه توفير مليارات الدولارات للبلاد، وإعادة قطاعات اقتصاية من الصين، لتجنب دفع الجمارك.
وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.
والأربعاء، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن فرضَ الولايات المتحدة جمارك بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيخفض الإنتاج الاقتصادي العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2020.
واعتبرت فيتش، أن خطة الإدارة الأمريكية فرض رسوم على جميع الواردات من الصين "سيمثل تصعيدًا كبيرًا للتوترات التجارية".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن واشنطن وبكين "على وشك التوصل لاتفاق تجاري".
وأضاف "منوشين"، لقناة CNBC، أن الجانبين قطعا 90 بالمئة من الطريق نحو الاتفاق.
وعبر عن اعتقاده بإكمال المسار قريبًا.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن فرض الرسوم الجديدة من شأنه توفير مليارات الدولارات للبلاد، وإعادة قطاعات اقتصاية من الصين، لتجنب دفع الجمارك.
وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.
والأربعاء، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن فرضَ الولايات المتحدة جمارك بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيخفض الإنتاج الاقتصادي العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2020.
واعتبرت فيتش، أن خطة الإدارة الأمريكية فرض رسوم على جميع الواردات من الصين "سيمثل تصعيدًا كبيرًا للتوترات التجارية".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن واشنطن وبكين "على وشك التوصل لاتفاق تجاري".
وأضاف "منوشين"، لقناة CNBC، أن الجانبين قطعا 90 بالمئة من الطريق نحو الاتفاق.
وعبر عن اعتقاده بإكمال المسار قريبًا.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان.
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Par:slimene (France )
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