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كاس امم افريقيا 2019 - الان جيراس يعقد ندوته الصحفية قبل لقاء مالي يوم الخميس انطلاقا من العاشرة صباحا

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - يعقد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الان جيراس يوم الخميس بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب السويس ندوة صحفية للحديث عن مباراة الجولة الثانية امام المنتخب المالي المقررة يوم الجمعة (س 16 و30دق بتوقيت مصر - س 15 و30دق بتوقيت تونس) على ملعب السويس ضمن منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كاس الامم الافريقية.
اما الندوة الصحفية الخاصة بمدرب المنتخب المالي محمد ماغاسوبا فستلتئم بنفس المكان بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وفي المقابل، يعقد مدرب منتخب موريتانيا كورانتان مارتينس مؤتمره الصحفي انطلاقا من الساعة منتصف النهار ومدرب منتخب انغولا بداية من التاسعة صباحا وذلك تحسبا للمباراة التي ستجمع بين المنتخبين يوم الجمعة القادم لحساب ذات المجموعة.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اسند مهمة إدارة مقابلة المنتخب التونسي ونظيره المالي للحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

كما تولى تعيين الموزمبيقي أرسني مارينقوني كحكم مساعد أول والليزوتي يورو فاتسواني كحكم مساعد ثان في حين سيكون الكيني بيتر كاماكو حكما رابعا.
وسيتولى المغربي يحي حدقة مراقبة الحكام.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée (1-0)
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe (1-1)
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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