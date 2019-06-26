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أمم إفريقيا.. رأسية أوميريو تقود نيجيريا لثمن النهائي القاري

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - انتزع المنتخب النيجيري، الأربعاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب النيجيري على نظيره الغيني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة القارية.


بذلك، ارتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة في المركز الأربعاء والأخير.

وتقام غدًا الخميس المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب مدغشقر مع بوروندي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم يربك به أي منهما حسابات الآخر.

واعتمد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لنيجيريا على تحركات الثنائي الهجومي أحمد موسى وأوديون إيغالو في بناء الهجمات، في الوقت الذي كان فيه الاعتماد واضحًا من جانب المنتخب الغيني على قائده نابي كيتا.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في محاولة للتقدم، ومال أداء غينيا للتصويب من خارج منطقة الجزاء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ومع حلول الدقيقة 73 جاء هدف التقدم لنيجيريا عندما تلقى كينيث أوميريو كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

بعدها بحث لاعبو غينيا عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليخرج المنتخب النيجيري فائزًا باللقاء.

  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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