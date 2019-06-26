انس جابر تصعد الى ربع نهائي دورة ايستبورن الانقليزي

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- صعدت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ربع النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها يوم الاربعاء على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-2.وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وفي الدور السادس عشر ماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1.وستواجه اللاعبة التونسية في الدور ربع النهائي المقرر يوم الخميس الفرنسية اليز كورني التي ازاحت من جهتها الصينية شواي زهانغ 6-2 و6-2.