البوتسواني بوندو لإدارة لقاء تونس ومالي

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة المقابلة التي ستجمع بين تونس ومالي والتي سيحتضنها ملعب السويس يوم الجمعة 28 جوان 2019 بداية من الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس.كما تم تعيين أرسني مارينقوني من الموزمبيق مساعدا أولا ويورو فاتسواني من ليزوتو مساعدا ثانيا وبيتر كاماكو من كينيا حكما رابعا.ويتولى مرة أخرى المغربي يحي حدقة مراقبة الحكام .