استعدادا للنهائيات القارية : منتخب الكرة الطائرة ينهزم وديا امام منتخب البرازيل الاولمبي 3/1

Mercredi 26 Juin 2019
وات - إنهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة مساء امس الثلاثاء امام المنتخب البرازيلي الاولمبي بنتيجة 3/1 تفاصيلها (25/23 و 22/25 و 25/23 و 25/16) ضمن التربص الاعدادي الذي يجريه بالبرازيل .
وكان الفريق التونسي خسر مباراته الودية الاولى امام نفس المنافس اول امس الاثنين بنتيجة 3/1 تفاصيلها (23/25-25/22-23/25-16/25) .
وقد انطلقت يوم 23 جوان المرحلة الاخيرة من تحضيرات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لبطولة امم افريقيا التي يستضيفها من 19 الى 29 جويلية القادم وذلك بالتحول الى البرازيل لاجراء تربص تحضيري ستتخلله اربع مقابلات ودية امام المنتخبين البرازيلي الاول و الاولمبي.
وستتضمن الفترة الثانية من التحضيرات التي ستقام بتونس من 7 الى 14 جويلية ثلاثة اختبارات ودية امام المنتخب الكوبي.
ويتركب وفد المنتخب التونسي خلال تربص البرازيل من 16 لاعبا هم اسماعيل معلى وخالد بن سليمان ونبيل عزوزي وايمن القروي وامان الله الهميسي ومحمد علي بن عثمان وشكري الجويني وايمن بوقرة وحسني القرامصلي وحمزة نقة وعلي بانقي والياس القرامصلي ومحمد عياش وصدام الهميسي وايمن الرديسي وسليم المباركي.
وكان الفريق التونسي خسر مباراته الودية الاولى امام نفس المنافس اول امس الاثنين بنتيجة 3/1 تفاصيلها (23/25-25/22-23/25-16/25) .
وقد انطلقت يوم 23 جوان المرحلة الاخيرة من تحضيرات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لبطولة امم افريقيا التي يستضيفها من 19 الى 29 جويلية القادم وذلك بالتحول الى البرازيل لاجراء تربص تحضيري ستتخلله اربع مقابلات ودية امام المنتخبين البرازيلي الاول و الاولمبي.
وستتضمن الفترة الثانية من التحضيرات التي ستقام بتونس من 7 الى 14 جويلية ثلاثة اختبارات ودية امام المنتخب الكوبي.
ويتركب وفد المنتخب التونسي خلال تربص البرازيل من 16 لاعبا هم اسماعيل معلى وخالد بن سليمان ونبيل عزوزي وايمن القروي وامان الله الهميسي ومحمد علي بن عثمان وشكري الجويني وايمن بوقرة وحسني القرامصلي وحمزة نقة وعلي بانقي والياس القرامصلي ومحمد عياش وصدام الهميسي وايمن الرديسي وسليم المباركي.
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